العثور على على اثنين صيادين بصحة جيدة بعد ثلاث أيام من فقدانهما في سقطرى

المنامة - ياسر ابراهيم -

عُثر صيادون، اليوم الخميس، على اثنين من زملائهم بعد ثلاث أيام من فقدانهما عرض البحر، أثناء ما كانا في رحلة صيد في منطقة رأس أرسل، شمال شرق جزيرة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي.

وقال المدير العام لهيئة المصايد في سقطرى "أحمد علي عثمان"، لـ"يمن شباب نت"، إن صيادين كانوا في رحلة صيد عثروا على اثنين من زملائهم اليوم الخميس، على بُعد 20 ميلا باتجاه محمية الدحمري.

وأضاف عثمان، أن الصيادين كانوا قد تاهوا في البحر، وحرصوا على توقيف قاربهم، لكي لا ينفذ الوقود عليهم، حتى عثر عليهما مساء الخميس، وهما بصحة جيدة.

والثلاثاء، أعلنت مصلحة خفر السواحل في سقطرى، فقدان قارب صيد نوع "محصن بوشنده" لونه أزرق، يحمل على متنه صيادين من منطقة رأس أرسل شرق أرخبيل سقطرى.

وأضافت في مذكرة لها، أن الصيادين انطلقا في رحلتهما البحرية عند الساعة الرابعة عصراً يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024، وهما: سامي محمد علي، وعيسى صابر عبد الله.