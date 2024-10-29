رئيس الوزراء يوجّه بتصحيح الاختلالات في القطاع الصحي

المنامة - ياسر ابراهيم -

وجّه رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الإثنين، وزارة الصحة بوضع خطة لإدارة الموارد المالية بفعالية وشفافية، وضمان توجيه الدعم لمجالاته الأساسية، مثل خدمات الرعاية الأولية ومكافحة الأمراض الوبائية.

وأبدى بن مبارك خلال زيارته إلى وزارة الصحة، عدد من الملاحظات التقييمية بناءا على نتائج زياراته الميدانية للمستشفيات والمراكز الصحية في عدن وحضرموت ولحج ومأرب، وأهمية تصحيح الاختلالات بما يساعد على رفع كفاءة الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.

وحسب وكالة سبأ، فقد اطلع بن مبارك، من وزير الصحة العامة الدكتور قاسم بحيبح، على الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، ومكافحة انتشار الأوبئة والحميات، والخطوات الجارية للعمل على أتمتة النظام الصحي، وخطط انشاء مراكز طبية نموذجية في المحافظات المحررة.

ووضع الدكتور بن مبارك، قيادات الوزارة أمام صورة شاملة حول الوضع العام على مختلف المستويات والتحديات المتراكمة، وخاصة الجانب الاقتصادي وتراجع العملة الوطنية، والجهود المستمرة للدولة والحكومة لاحتواء ذلك.

وجدد التأكيد على المضي في مسار الإصلاحات والعمل بموجب الأولويات الخمس للحكومة باعتبارها خيار ضروري يتطلب التزام جميع الوزارات والمؤسسات وتحمل مسؤولياتها.

وأكد دعم مشروع صندوق دعم القطاع الصحي، بالتنسيق مع الشركاء وفي المقدمة مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، وضرورة زيادة الاستثمار في البنية التحتية الصحية، بما في ذلك بناء وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، خاصةً في المناطق الريفية.

ووجه رئيس الوزراء، ببناء شراكات اكثر فاعلية مع الدول والمنظمات المانحة لتعزيز النظام الصحي والاستفادة من الدعم الدولي في مجالات التدريب، والتمويل، وتوفير الأدوية والمستلزمات.

وشدد رئيس الوزراء، على زيادة الاهتمام بتوفير خدمات الصحة النفسية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للسكان المتأثرين بالنزاع والأوضاع الإنسانية الصعبة، والعمل على بدء برامج مجتمعية لدعم الصحة النفسية، خاصة للأطفال والشباب المتضررين.

ولفت إلى أهمية رفع جاهزية الوزارة بشكل دائم لمواجهة الطوارئ الصحية والأوبئة وتأثير التغيير المناخي على الوضع الصحي، وإنشاء نظام استجابة طارئة فعال بالتعاون مع مختلف القطاعات والمؤسسات المحلية والدولية.