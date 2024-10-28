شكرا لبحثكم عن خبر مدرسة الشهيد علي سالم مثنى في بني مسلم بالشعيب تقيم حفلاً تكريميا لأوائل الطلبة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

*اقامت مدرسة الشهيد/علي سالم مثنى

بني مسلم حفلاً كرنفالياً لتكريم اوائل الطلاب والطالبات للعام الدراسي2024-2023 وكذاالمعلمين والداعمين للعملية التعليمية

*برعاية كريمة للحفل من رجل الخير الاخ توفيق قاسم صالح الهمام*

ت : ا/صالح علي صالح المسلمي

انه وفي صباح يومنا هذا الاثنين الموافق2024/10/28م

مدرسة الشهيد علي سالم مثنى /بني مسلم/ للتعليم الأساسي بمديرية الشعيب محافظة الضالع تشهد عرساً تربوياً وحفلاً تكريمياً مع إدارة ومعلموا المدرسة ومجلس الآباء وأولياء أمور الطلاب بتكريم اوائل طلاب المدرسة والذي حققوا مراكز متقدمة في العام الدراسي الماضي2024-2023م وذلك بإقامة حفل رائع ومهيب وبحضور عدد من قيادات وشخصيات وطنية وإجتماعية بارزة في المديرية وعدد من مشايخ وأعيان منطقة بني مسلم وآباء وأولياء أمور الطلاب بالمدرسة حضروا للمشاركة في إحياء فعالية التكريم السنوية لتشجيع وتحفيز ابنائهم الطلاب على المثابرة والأجتهاد في الدراسة حيث ابتدأالحفل بتقديم فقراته من قبل الاستاذ/محمود ناصر علي

وقدبدأ برنامج الحفل التكريمي بآي من الذكر الحكيم تلتها الطالبة سونيا بسام

ثم النشيد الوطني الجنوبي

والترحم على أرواح جميع الشهداء وخاصة الذي سقطوا خلال هذا العام وهم الشهيد نصرعباس سريب والشهيدجمال عبدالله صالح والشهيدنجيب صالح موسى والشهيد القويعي موسى احمد رحمة الله تغشاهم

ثم القيت عدد من الكلمات المعبرة عن هذا العرس التربوي على قلوب الطلاب

اولها

*كلمةلشيخ المنطقةرئيس المجلس الانتقالي العميد/يحيى محمد صالح الهمام* رحب بالحاضرين جميعاً وهنىء الطلاب والطالبات وخص الطلاب الاوائل ثم اشاد بجهود المعلمين لتوصيل رسالتهم السامية وغرس القيم والأخلاق في نفوس الطلاب وانه سيكون الى جانبهم حسب الامكانيات كما حث الطلاب على الاجتهاد والمنافسه ومواصلة التعليم مباركاً لهم التفوق أيضا عبر عن شكره وتقديره لراعي الحفل وجميع الداعمين للعملية التعليمية

*بعدهاكلمة إدارة المدرسة القاها أ/منير علي سعيدمديرالمدرسة*

رحب فيها بالحضرين جميعاً كلا بأسمه وصفته شاكرا راعي الحفل الأخ *توفيق قاسم صالح الهمام * على دعمه ورعايته هذا الحفل وشكر كل من ساهم ويساهم في الدعم المادي او المعنوي للجانب التعليمي أكان من داخل المنطقة أو من خارجها ثم اشاد بالطلاب الاوائل موجها باقي الطلاب بأن يحذو حذو زملائهم في التحصيل العلمي وغيرها

بعدها الفرقة الطلابية اسمعتنا انشودة شعرية رائعة

ثم *كلمة الطلاب* القاها الطالب آدم عبدالقوي صالح كانت عن العلم والمعرفه وشكرفيها معلميه لكونهم الشمعه التي تحترق لتضيء الطريق لطلابها موجها العديد من الرسائل الى الآباء والى زملائه الطلاب والطالبات للمنافسة والاجتهاد والمثابرة والتحلي بالاخلاق الحسنةوغيرها

ثم كلمة راعي حفل التكريم *الأخ توفيق قاسم صالح الهمام* القاها بالنيابة عنه ابنه محمد توفيق كانت عن أهمية التعليم وعن التحديات التي تواجهها مدرستنا في ضل غياب الدولة أيضا شكر فيها طاقم التدريس ومجلس الآباء على التجهيزات للحفل وغيرها كما أوضح أنه لمن دواعي سروره أن كانت رعاية الحفل من نصيبه ......الخ

*ثم كلمة مجلس الآباء ألقاها الاخ فهمي مثنى صالح رئيس مجلس الآباء*

بدوره رحب بالحاضرين جميعا كلا باسمه وصفته أيضا حث الآباءلمتابعة أبنائهم وحثهم على الاهتمام بالتعليم والمثابرةلكونه الركيزه الأساسية أيضا أشاد بالآباء وبدورهم الفاعل في تشجيع أولادهم وتحفيزهم أيضا في الاستجابة والامتثال بما تقرر عليهم من فرقات لتسيير العملية التعليمة فلولاهم لما فتحت المدارس سيما في الوضع الراهن وضع اللا دوله كما أشاد بجميع الداعمين للعملية التعليمية أيضا هنىء الطلاب والطالبات المتفوقين والذي حصدوا مراكز متقدمه ......

كما تخلل حفل التكريم أيضا تقديم من المشاركات والأنشطة وغيرها من الأناشيد المدرسية والشعرية الجميلة لعدد من طلاب المدرسة نالت إعجاب وإستحسان الحاضرين

*ثم الكلمةالمرتقبه كلمة إدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية* *القاهاالاستاذ/محمدعلي الحيمدي مديرمكتب التربية في المديرية*

في البداية اعتذر نيابة عن المديرعام مديرية الشعيب الأخ رؤوف الجعفري لعدم تمكنه من الحضور لضروف خارجة عن الارادة

ثم عبر ان ارتياحه بمشاركةهذا الحفل الرائع وشكر كل القائمين عليه كما قدم كلمة شكر لكل ابناء منطقة بني مسلم عن التضحيات الجسام التي يقدموها في جبهات القتال مؤكدا على ترسيخ وتعزيز جبهة العلم والمعرفة حيث أنها لاتقل شأننا عن جبهات القتال فابلعلم ترتقي الأمم والمجتمعات حيث ابدى شكره لإدارة وطاقم التدريس في المدرسة على هذه النقلة النوعيه للعمليةالتعليميةرغم الصعوبات ووضع اللا دوله

أيضا تضمنت مجمل كلماته في تحفيز الطلاب على الأهتمام بالتعليم والتنافس الشريف وحث المعلمين والأسر على القيام بدورهم وتحمل المسؤلية المشتركة في تربية وتعليم الأبناء وبناء الشخصية الوطنية القادرة على مواجهة تحديات المستقبل وتعزيز الخبرات والتجارب والمعارف بين المعلمين وتمتين العلاقات التي تخدم العملية التعليمية والتربوية واعداد أجيال متسلحة بالعلم وتحسين مسار التعليم وتعزيز الأنشطة المدرسية والإنضباط المدرسي وتأدية المهام والواجبات التربوية والتعليمية على أكمل وجه وتناولت الكلمات العديد من الموضوعات ذات الصلة بالعمل التربوي والتعليمي بالمدرسةمشيّداً بدورجميع المعلمين في توصيل رسالتهم الساميه والحث على تطويرها وغيرها

ثم انتقلنا إلى مسك الختام إلى فقرة التكريم

كانت البداية

بتكريم ربان السفينة رجل الخير وصاحب البصمات الناصعة في شتى جوانب الأعمال الخيرية للمنطقة وخاصة الجانب التعليمي أنه *العميد ركن/مثنى حسين قاسم*

ثم تكريم الداعمين للعملية التعليمية من داخل المنطقة وخارجها

ثم تكريم وتسليم الدرع لراعي هذا الحفل التكريمي *الاخ توفيق قاسم صالح الهمام*

ثم تكريم حاملي الرسالةوالشمعةالمشتعلةلإضاءةالطريق لطلابها - المعلمون والمعلمات -

ثم تكريم الشخصيات الاجتماعية

ثم تكريم العشرة

الطلاب والطالبات الاوائل من الصف الأول إلى الصف التاسع

وتكريم الأسر النموذجية والمثالية

وتكريم الطالب المحافظ على نضافةوسلامة الكتاب المدرسي

وتكريم الطالب الملتزم بالحضور وعدم تغيبه ولو ليوم واحد طوال العام

وتكريم الطالب المبدع في الأنشطة

وتكريم طلاب الصف المثالي وهم طلاب الصف السادس

*حضر الحفل*

الاستاذ/محمدعلي الحيمدي مديرالتربيةفي المديرية ونائبه ا/مأرب ناجي قاسم

ورئيس المجلس الانتقالي مركزبني مسلم العميد/يحيى محمدصالح الهمام ونائب رئيس المجلس الانتقالي العميدصالح سعيدصالح

والشخصية الاجتماعية *العميد ركن مثنى حسين قاسم*

والشخصية الاجتماعيةيحيى صالح العكيمي

والوالدعلي سعيد صالح

وعدد من الشباب والشخصيات التربوية والإجتماعية وجمع غفير من الآباء واولياء الأمور ومجلس الآباء بالمدرسة

في الاخير لا يسعنى الا ان نشكر كل من لبى الدعوة بحضور الحفل ومشاركتنا الفرحة ونعتذر لمن لم تسعفنا الذاكرة لذكرهم ولا نقول وداعاً ولكن إلى اللقاء

*الدائرة الإعلامية*