نزاعات الأراضي..مقتل مواطن في نزاع تؤججه مليشيا الحوثي بريف إب

المنامة - ياسر ابراهيم -

قتل مواطن في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن)، في نزاع على أرضية تؤججه مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقالت مصادر محلية، إن المواطن (محمد حمود الشعراني)، قتل الجمعة برصاص مسلحين من أسرة "الشريف" المدعومة من قيادات حوثية، إثر نزاع على قطعة أرض منظورة لدى القضاء منذ سنوات.

وأضافت المصادر ان الحادثة وقعت في قرية منزل الشعراني بعزلة بني محرم في مديرية ريف إب، شمالي مركز المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن أحد وكلاء المحافظة وقيادات في أمن المحافظة بسلطات المليشيا تؤجج النزاع على الأرضية بوقوفها إلى جانب أسرة "الشريف" ودعمها عدم البت في القضية المنظورة أمام القضاء منذ سنوات.

وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، تصاعداً متزايداً في جرائم القتل الناجمة عن نزاعات الأراضي، في الوقت الذي تُتهم فيه قيادات وعناصر المليشيا بتأجيج تلك الصراعات الدامية.