محكمة في إب تصدر حكماً مستعجلاً بإعدام مُدان بقتل أربعة من أفراد أسرته

المنامة - ياسر ابراهيم - الهياشي أقدم على قتل أربعة أشخاص وتقطيع جثثتهم ـ تواصل

أصدرت محكمة غرب إب، اليوم الأحد، حكما بإعدام مُداناً بقتل أربعة من أفراد أسرته في إحدى بلدات المحافظة.

وقالت مصادر حقوقية لـ "يمن شباب نت"، إن محكمة غرب إب، أصدرت حكماً بالإعدام بحق المدعو "هيثم عبده أحمد الهياشي" المُدان بقتل أربعة من أفراد أسرته.

وقضى منطوق الحكم الذي جاء بعد محاكمة مستعجلة تحت الضغط الشعبي، بإعدام الجاني رمياً بالرصاص تعزيراً في مكان عام.

وكان الهياشي، قد أقدم في الثاني من الشهر الجاري، على قتل زوجة أخيه وأمها و2 من أطفالها، وتقطيع جثثهم ووضعها في شوالات داخل منزلهم في قرية الجيرة بمنطقة السحول، شمالي مدينة إب.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، فوضى أمنية عارمة وانتشاراً واسعاً للجريمة الجنائية بمافي ذلك جرائم العنف الأسري كإحدى أسوأ ما أفرزته الحرب على المستوى المجتمعي.