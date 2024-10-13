تقرير دولي: معدلات انعدام الأمن الغذائي في اليمن زادت هذا العام بأكثر من مليون شخص

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير دولي حديث عن ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الجاري، بأكثر من مليون شخص.

وقال البنك الدولي (WB) في تقرير حول تحديث الأمن الغذائي الذي أصدره مؤخراً، إن اليمن شهدت زيادة قدرها أكثر من مليون شخص إضافي يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

وأضاف التقرير أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن، ارتفع بنسبة 6% بين عامي 2023 و2024، وذلك لعدة عوامل بما فيها تزايد حدة الصراع والصدمات المرتبطة بالمناخ، مثل الجفاف والفيضانات.

ونوه البنك الدولي إلى أن تكلفة سلة الغذاء ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة انخفاض قيمة العملة، ونقص القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات الزراعية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، جعلت "الغذاء غير ميسور التكلفة بالنسبة للعديد من شرائح السكان، خاصة الأكثر ضعفاً".

وأشار إلى أن انعدام الأمن في البحر الأحمر، أدى إلى محدودية توافر الغذاء وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنه ولذلك السبب إلى جانب نقص فرص العمل والصدمات المناخية، فإنه من المتوقع أن يواجه 24 في المائة من السكان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المستوى 3 و 4 من التصنيف المتكامل للبراءات) في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024.