شكرا لبحثكم عن خبر رئيس «كاك بنك» يكرم موظفي ادارة الالتزام احتفاءاً بيومهم العالمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن_اعلام كاك بنك:

كرم القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» الاستاذ / حاشد الهمداني، موظفي إدارة الإلتزام في البنك بمناسبة يومهم العالمي.

وأشاد الهمداني بموظفي إدارة الالتزام و بوجود فريق عمل مميز، تمكن من تحقيق نجاحات كبيرة، مطالبهم في الوقت نفسه بمواصلة العطاء والتميز، باعتبارهم القلب النابض لعملية إدارة مخاطر عدم الالتزام داخل البنك.

وأشار الى أن هذا التكريم يأتي تقديراً لما يبذله موظفو الالتزام من جهود رقابية في البنك، مما يسهم في مطابقة سير العمل مع اللوائح النظامية الصادرة من الجهات الإشرافية الحكومية والمعنية.

ويشار الى أن إدارة الإلتزام الحكيمة في «كاك بنك» تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية تقدير موظفيها، وأنهم ثروتها الحقيقية وقوة دافعها لتحقيق أهدافها للوصول إلى آفاق جديدة من النجاح.