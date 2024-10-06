إجتماع مشترك بـ"عدن" يناقش تحضيرات قطاع الكهرباء للصيف القادم

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش اجتماع مشترك ضم زير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، ووزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، تحسين خدمة التيار الكهربائي، واستعدادات تحضيرات قطاع الكهرباء للصيف القادم.

وحسب وكالة سبأ، فقد استعرض الاجتماع، المسارات والتوجهات الحكومية الخاصة بتطوير وإصلاح منظومة الكهرباء، وسبل انتظام وقود الديزل، إضافة إلى أهمية ديمومة واستمرارية وصول النفط الخام لتشغيل محطة الرئيس بترومسيلة، للحفاظ على الطاقة التوليدية والخطط والآليات المقترحة لتحسين الخدمة خلال المرحلة الحالية استعدادًا للصيف القادم.

وتطرق الاجتماع، إلى الجهود المبذولة من السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن والحكومة لدعم توجهات وزارة الكهرباء نحو تعزيز الخدمة.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة المؤقتة عدن عجز كبير في توليد الطاقة الكهربائية؛ نتيجة العجز في التوليد من جهة، ونقص الوقود من جهة أخرى.