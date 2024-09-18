شكرا لبحثكم عن خبر المُحرّمي يكلف فريقاً للاطلاع على سير العمل في أمن المنطقة الحُرة بعدن عقب تغيير إدارته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كلّف القائد عبدالرحمن المحرّمي عضو مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، فريقاً بالنزول الميداني إلى إدارة أمن المنطقة الحُرة بالعاصمة عدن.

وخلال نزوله إلى مقر إدارة أمن المنطقة الحرة، نقل الفريق المكلّف برئاسة الدكتور عبدالسلام قائد، والعميد علي الجهوري، والعقيد جعفر الكعلولي، والمهندس عبدالله علوي العولقي، للعميد جمال ديان تهاني وتبريكات عضو مجلس القيادة "المحرّمي" بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لإدارة أمن المنطقة الحرة عدن، مؤكداً دعم القائد المحرّمي لجهود الإدارة الجديدة في تطوير أمن المنطقة الحرة بما يكفل القيام بمهامها على أعلى المستويات.

وأشار الفريق كذلك، إلى أن عملية التغيير في إدارة أمن المنطقة الحرة بعدن تأتي تماشياً مع مبدأ التدوير الوظيفي الراسخ في المؤسسات العسكرية، والذي يهدف إلى تجديد الدماء وتطوير الكفاءات. مشيداً بالجهود التي بذلتها الإدارة السابقة لأمن المنطقة الحرة بعدن بقيادة العميد عبدالسلام العمري، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.

ودعا القائد المحرّمي على لسان الفريق، قادة وأفراد أمن المنطقة الحرة إلى مؤازرة مديرهم الجديد العميد ديّان وتحمل مسؤولياتهم الوطنية والإسهام في تطوير هذا الصرح الحيوي.

وشهدت اللجنة أثناء نزولها - الذي وافق حضور لجنة للإشراف من قِبل وزارة الداخلية لإتمام عملية التسليم والاستلام بين قيادتي الميناء السابقة والحالية برئاسة اللواء الركن محمد مساعد الأمير وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، حيث عبّرت اللجنة عن شكرها وتقديرها للقائد المحرّمي على متابعته المستمرة ومساندته للوزارة في تنفيذ المهام المناطة بها.

من جانبه، استعرض العميد جمال ديان، حالة تجهيزات البنية التحتية بالميناء، والمتطلبات والخطط المُستقبلية التي من شأنها النهوض بعمل إدارة أمن المنطقة الحرة، والتي جاءت بالدرجة الأولى الحاجة لتوفير مقر لإدارة أمن المنطقة.

عقب ذلك، قام الفريق المكلّف، برفقة العميد جمال ديان، بجولة تفقدية شاملة للمساحات الخارجية للميناء، بهدف تقييم إمكانية استغلالها لبناء مقر جديد لإدارة أمن المنطقة الحرة.