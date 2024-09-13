جامعة حضرموت تستغني عن دكتور بسبب منشور في فيسبوك

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يزيد بن سلمان - شبوة - عندما تمارس الجامعة دور ( العكفي ) لتكميم افواه أعضاء هيئاتها التعليمية ، وتضعهم أمام خيارين اسواهما علقم ، أما أن تسكت وتبلع لسانك ، أو الله يفتح عليك الباب يفوت جمل ..
فماذا ابقت للرعاة وانصاف المثقفين ودعاة حرية الراي والتعبير .
تخيلوا بعد سنوات عديدة في خدمة جامعة حضرموت قدم خلالها عصارة فكرة وكان محط احترام وتقدير الطلاب خصوصاً والمجتمع عموما بما اثرى من جهد في محافل عدة ، وايضا رفع اسم الجامعة ، يتفأحأ الدكتور اديب الشاطري أستاذ الإعلام بالاستغناء عن خدماته والغاء عقد عمله في كلية الاعلام لمجرد أنه كتب منشورا على صفحته بالفيس بوك ، بحثاً وتساؤلاً عن رواتبه ورواتب زملاؤه المتأخرة التي كانت تتعذر الجامعة أنها تدفعها من ( 40 مليون هبة/ دعم ) يقدمها محافظ حضرموت للجامعة لتغطية وسد الفجوة في ميزانيتها ، وكان تبرير رئاسة الجامعة بأن المحافظ بن ماضي أوقف تلك ( الهبة/ الدعم ) الذي كان يقدمه سلفه المحافظ فرج البحسني .
حتى تتهرب من التزاماتها لاكثر من عام تجاه عدد من اساتذة الجامعة .
وحقيقة الأمر التي تجلت أن بن ماضي قد اعاد دفع المبلغ للجامعة بعد أن شكت له قلة حيلتها وعدم قدرتها على تغطية احتياجاتها ، لكن رئاسة الجامعة وجدتها فرصة( للضرب على ظهر ابن علوان ) ولم تتوقع أن يقول أحدا رأيه ويتساءل لماذا أوقف المحافظ الجديد بن ماضي هذا الدعم عن الجامعة ، حتى تتكشف الحقيقة ..
# ماعليش يابهجة الاباصيري بعد خدمة 14 سنة في ثانوي بتقولك معلمتك قف ،، عندنا في جامعة حضرموت قالوا لاديب الشاطري أنت مطرود ...
من صفحة فضل مبارك في فيسبوك
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