قطع اوتوستراد لحود باتجاه الكرنتينا بسبب اشغال مقابل "سيتي سنتر" وتحويل السير باتجاه العدلية والشيفروليه

افادت غرفة التحكم المروري عن "قطع اوتوستراد اميل لحود باتجاه الكرنتينا بسبب اشغال مقابل سيتي سنتر وتحويل السير باتجاه العدلية والشيفروليه".

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