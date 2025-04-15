اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، انه "اعتبارًا من الساعة 7:00 من صباح تاريخ 16-4-2025، ستقوم بلدية المنصف بتنظيف جوانب الأوتوستراد الدولي وذلك على المسلك الشرقي باتجاه طرابلس، من أمام مستودعات مفرج وصولًا إلى مفرق المنصف".
وطلبت من "المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبلافتات السير التوجيهية تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: أعمال صيانة على الأوتوستراد الدولي في المنصف إعتبارًا من صباح يوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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