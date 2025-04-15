الدفاع المدني: إخماد حريق طاول ألواح طاقة شمسية وبطاريات ليثيوم في السبتية وإنقاذ 6 مواطنين

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامّة في ​المديرية العامة للدفاع المدني​، أنّ "عناصر من الدفاع المدني عملوا منذ السّاعة 12:15 من بعد ظهر اليوم، على إخماد حريق شبّ على التراس التّابع للطّابق الأوّل من مبنى سكني مؤلّف من ثماني طبقات في منطقة ​السبتية​، حيث طاولت النّيران ألواحًا للطّاقة الشّمسيّة وبطاريات ليثيوم".

وأوضحت في بيان، أنّ "العناصر قد تمكّنوا باستخدام السلّم الآلي، من إنقاذ ستّة مواطنين كانوا قد حوصروا داخل منازلهم، نتيجة انتشار الدّخان الكثيف النّاتج عن الحريق"، مشيرةً إلى أنّ "سرعة التّدخّل الفوري لعناصر الدّفاع المدني قد حالت دون امتداد ألسنة اللّهب إلى محطّة لتوزيع المحروقات متلاصقة لموقع الحريق، ما جنّب المنطقة خطرًا جسيمًا وكارثة كانت وشيكة".

ولفتت الدّائرة إلى أنّه "استُقدِمت إلى موقع الحريق أربع آليّات إطفاء وسيّارة إسعاف والسلّم الآلي، من مراكز سد البوشرية، الجديدة، الدكوانة، التحويطة والمنصورية"، مشدّدةً على أنّ "عمليّات الإطفاء والتّبريد لا تزال مستمرّةً حتّى السّاعة، للتّأكّد من السّيطرة التّامة على النّيران ومنع تجدّدها".

وذكرت أنّ "في سياق متّصل، وعند السّاعة 12:30، تدخّل عناصر من الدّفاع المدني لإخماد حريق اندلع في سيارة من نوع "رابيد" إثر استهدافها من قبل مسيّرة إسرائيلية في بلدة ​عيترون​- قضاء بنت جبيل".

وأكّدت المديريّة "جهوزيّة عناصرها التّامّة على مدار السّاعة، لتنفيذ المهام الموكلة إليهم بمختلف الظّروف، حفاظًا على سلامة المواطنين وسلامة الممتلكات"، داعيةً المواطنين إلى "اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر عند اندلاع أي حريق، والتّواصل الفوري مع غرفة العمليّات عبر الرّقم 125، لطلب المساعدة عند الضّرورة".