وزيرة البيئة لبّت دعوة اتحاد بلديات دير الأحمر وتفقدت مشروع فرز النفايات

لبّت وزيرة البيئة تمارا الزين دعوة اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي لاتحاد بلديات هولندا "VNGI"، لزيارة معمل فرز النفايات في دير الأحمر، حيث كان في استقبالها راعي أبرشية دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي، رئيس اتحاد البلديات جان فخري مع رؤساء بلديات دير الأحمر لطيف القزح.
واطلعت الزين على "واقع المعمل واستمعت إلى التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة"، مؤكدة أنها "تضع في صلب اهتمامها كل مساهمة ممكنة لمعالجة المشاكل البيئية خصوصاً على صعيد القرى والبلدات التي أثبتت نموذجاً فعالاً في ادارة ملفاتها وتحديداً ملف النفايات".
ونوهت بـ"مشروع "Efroz" البيئي وبالتعاون القائم بين اتحاد بلديات دير الأحمر واتحاد بلديات هولندا".
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