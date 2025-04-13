النشرة: قداديس أحد الشعانين عمّت الاديرة والكنائس في مدينة النبطية

افاد مراسل "النشرة"، في النبطية، عن أن "قداديس أحد الشعانين عمّت الاديرة والكنائس في النبطية"، لافتا الى ان "الاب بول حنيني ترأس قداس الشعانين في كنيسة النبطية وشدد في عظته على المحبة والالفة بين اللبنانيين"، لافتا الى ان "في ذكرى الحرب الاهلية علينا ان نتذكر كي لا تنعاد المآسي".
وفي كنيسة سيدة النجاة، ترأس خوري بلدة الكفور أحد الشعانين وركّز في عظته على معاني المناسبة، متوسلا الى الله ان "تبقى مناسباتنا ملتقى امجادنا وان تزول الغمة عن الوطن ويلتقي اللبنانيون على معاني الوحدة الوطنية".
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