زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب طاجيكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بلغت شدته 6.4 درجة ضرب طاجيكستان اليوم الأحد، مضيفا أنه وقع على عمق 16 كيلومترا.

وفي وقت لاحق، عدل المركز قوة الزلزال إلى 5.9 درجة.