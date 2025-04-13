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زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب طاجيكستان

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زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب طاجيكستان

ابوظبي - سيف اليزيد -  قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بلغت شدته 6.4 درجة ضرب طاجيكستان اليوم الأحد، مضيفا أنه وقع على عمق 16 كيلومترا.
وفي وقت لاحق، عدل المركز قوة الزلزال إلى 5.9 درجة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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