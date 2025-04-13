أجرى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اتصالين هاتفيين بكل من وزير الصحة العامة ركان ناصرالدين ونقيب الصيادلة جو سلوم على خلفية عمليات السطو على عدد من الصيدليات، مؤكداً متابعة الموضوع مع الأجهزة الأمنية المختصة التي أوعز اليها التشدد في اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية وبذل أقصى الجهود لتوقيف الفاعلين وإحالتهم أمام القضاء المختص.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يتصل بناصر الدين وسلوم مؤكدا متابعته لعمليات السطو على عدد من الصيدليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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