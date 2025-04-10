وزير الخارجية الأميركي يثمن جهود السعودية بإحلال السلام بين روسيا – أوكرانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

ثمن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو دور الوساطة السعودية بين كييف – موسكو، وقال:” نشكر السعودية لجهودها في إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا”، طبقاً للخارجية الأميركية.

واستضافت السعودية بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، في مدينتي الرياض وجدة جولات محادثات بين “روسيا – أميركا – أوكرانيا”، وذلك في إطار مساعي السعودية لتعزيز الأمن والسلام في العالم.

في السياق ذاته، زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، واشنطن، والتقى بنظيره الأميركي ماروكو روبيو ، وناقشا حزمة ملفات تضمنت تعزيز التعاون الاقتصادي، والدفاعي المشترك، فضلاً عن جهود إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

كما أكد البلدان طبقاً – للخارجية الأميركية – أهمية تقوية الشراكة بين البلدين، في الوقت ذاته ذكر مراسل العربية أن وزير الخارجية السعودية أكد لنظيره الأميركي ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة، ووقف إطلاق النار فيها.

في الأثناء، أشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يتعلق بتنفيذ حل الدولتين الذي “يحظى بإجماع كبير”، طبقاً لما ذكر وزير الخارجية السعودي، وتأييد عدد من دول العالم.

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