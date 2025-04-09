الحكومة الألمانية المقبلة تتفق على تبني نهج أكثر صرامة بشأن الهجرة غير الشرعية

اتفقت الحكومة الألمانية المقبلة على تدابير تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، منها رفض طالبي اللجوء على الحدود وإتاحة الترحيل إلى سوريا وتعليق لم شمل العائلات. ووفقا لوثيقة اتفاق الائتلاف الذي سيتألف من المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين، فإن هناك رغبة في تعليق لم شمل العائلات للأشخاص الذين يتمتعون بما يسمى بوضعية الحماية الفرعية لمدة عامين، وإلغاء جميع برامج القبول الاتحادية للاجئين، وعدم إطلاق برامج جديدة في المستقبل.
وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم رفض طالبي اللجوء على الحدود البرية بالتنسيق مع دول الجوار الأوروبية. كما ستسعى الحكومة المقبلة لترحيل أفراد إلى سوريا وأفغانستان، بدءا بالمجرمين والأشخاص الذين قد يشكلون خطرا.
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