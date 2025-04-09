شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي: الرسوم الجمركية ستحقق أهدافها بعد فترة صعبة والان نبدء بالتفاصيل

خفض العجز التجاري

سلطة فرض الضرائب

الدمام - شريف احمد - قال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير يوم الثلاثاء إن الرسوم الجمركية التي أعلن الرئيس دونالد ترامب فرضها على الواردات الأمريكية يوم الأربعاء الماضي تحقق نتائج بالفعل، وإنها أحضرت الدول الأخرى إلى مائدة المفاوضات لمناقشة تقليل الحواجز التجارية التي تفرضها على المنتجات الأمريكية.جاء ذلك خلال الشهادة التي ألقاها جاميسون جرير الممثل التجاري أمام لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد يوم من التقلبات العنيفة في الأسواق المالية العالمية، وهجوم بعض قادة الأعمال على محاولة الرئيس العدوانية لرفع الرسوم الجمركية على كل دولة على وجه الأرض تقريبًا.وقال جرير إن نحو 50 دولة تطلب إجراء محادثات للهروب من رسوم ترامب على الواردات، مضيفًا أن فيتنام على سبيل المثال خفضت الرسوم التي تفرضها على وارداتها من التفاح واللوز والكرز الأمريكية.وتستهدف الرسوم على الواردات الأمريكية خفض العجز التجاري الضخم للولايات المتحدة، لكن جرير اعترف بأن التعديل يمكن أن "يكون صعبًا في بعض الأوقات".ويشعر الكونجرس بالقلق إزاء حروب ترامب التجارية، خاصة بعد انهيار أسواق الأسهم بعد إعلانه عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق يوم الأربعاء الماضي.وتعافت الأسواق يوم الثلاثاء على أمل أن تقنع المفاوضات الرئيس بخفض أو تعليق الرسوم الجمركية، والتي من المقرر أن يدخل أكبرها حيز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء.ويمنح الدستور الأمريكي يمنح الكونجرس سلطة فرض الضرائب بما في ذلك الرسوم الجمركية، لكن الأعضاء تخلوا تدريجيًا عن هذه السلطة لصالح البيت الأبيض.واستخدم ترامب بصورة خاصة سلطات فرض الرسوم بقوة، حينما أعلن حالة طوارئ وطنية لفرض رسوم ضخمة على الواردات يوم الأربعاء الماضي.وفي وقت سابق استخدم هذه السلطات لفرض رسوم على المنتجات الصينية والكندية والمكسيكية.كما تجاوز ترامب الكونجرس لفرض رسوم على الواردات الأمريكية من الصلب والألومنيوم والسيارات ومكوناتها.