الخارجية الأميركية أعلنت عن محادثات مع روسيا الخميس في اسطنبول

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن "محادثات مع روسيا الخميس في اسطنبول بشأن استئناف بعض أنشطة سفارتيهما التي تم تقليصها بشكل كبير في أعقاب غزو أوكرانيا".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس للصحافيين "لا توجد أي قضايا سياسية أو أمنية على جدول الأعمال، وأوكرانيا ليست - على الإطلاق - مدرجة على جدول الأعمال. هذه المحادثات تركز فقط على عمليات سفارتينا".
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