نبيل نقولا: إجراء الإنتخابات البلدية على القانون الحالي ملهاة المواطن وهدر أموال

أشار النائب السابق نبيل نقولا، الى أن "الحمية قوية من أجل الإنتخابات البلدية"، لافتاً الى أن "اليوم الثاني من الإنتخابات ستسمعون جواب المجالس البلدية للمواطنين لا يوجد أموال من أجل تأمين خدمات للمواطنين وإن وجدت الأموال أو لا تكفي لدفع معاشات الموظفين أو لعدم قدرة المجلس الصرف لأكثر من عشرين مليون ليرة أي لا تكفي لطمر جورة واحدة".

وذكر نقولا، أن "المراقب المالي للبلديات لا يسمح بالصرف يعني ما في خدمات فقط وجهات"، سائلاً "أيتها الحكومة الإستعجال هو فقط لإلهاء الناس عن تقصير الحكومة بإنجاز قانون جديد للبلديات؟".

كذلك سأل "لماذا لا تطبق اللامركزية أولا وإصدار قانون حديث للبلديات مع ضم بلديات صغرى مع بعضها كي تكون قادرة على إنجاز مشاريع تستفيد منها البلدات ومن بعدها إجراء الإنتخابات على هذا الأساس"، مشدداً على أن "إجراء الإنتخابات البلدية على القانون الحالي ملهاة المواطن وهدر أموال".