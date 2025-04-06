وزير المال: هناك تغيير حقيقي بدأ في قطاع الكهرباء وتم تخصيص ما يقارب الـ 20 مليون دولار للقرى الحدودية

اشار وزير المالية ياسين جابر الى ان الحكومة تقوم بتنفيذ الكثير من القوانين الإصلاحية الموجودة منذ سنوات، وهذا ما تحدث عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، والحكومة تسير في خطوات سريعة وهناك تغيير حقيقي بدأ خاصة في قطاع الكهرباء.

واوضح جابر في للـ "NBN" عن زيارة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، بانه ليس هناك تهديدات بل هناك إعلان عن مواقف، وهذه المواقف سبقت قدوم أورتاغوس لكنها أعادت التشديد عليها.

ولفت جابر الى ان صندوق النقد الدولي ليس له علاقة بالقرض، وقد تم تخصيص مبلغ للقرى الحدودية بقيمة ما يقارب الـ 20 مليون دولار.