ماكرون: يجب اتخاذ إجراءات قوية إذا استمرت روسيا في محاولة كسب الوقت ورفض السلام

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "روسيا تواصل الحرب بكثافة دون أي اعتبار للمدنيين وأوكرانيا قبلت اقتراح ترامب بوقف كامل لإطلاق النار"، مشدداً على أنه "يجب اتخاذ إجراءات قوية إذا استمرت روسيا في محاولة كسب الوقت ورفض السلام".
وفي وقت سابق من اليوم، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى "تزايد الضربات الجوية الروسية التي تستهدف بلاده في الآونة الأخيرة"، معتبرا ذلك مؤشرا على أن "الضغط على موسكو غير كافٍ".
وأتى موقف زيلينسكي عقب مقتل شخصين على الأقل في ضربات روسية جوية استهدفت مناطق أوكرانية عدة اليوم الأحد، بعد يومين من مقتل 18 شخصا في ضربة مماثلة طالت كريفي ريغ.
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