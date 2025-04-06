زعيم المعارضة التركية طالب بانتخابات مبكرة في موعد لا يتجاوز تشرين الثاني

طالب زعيم المعارضة التركية ورئيس "حزب الشعب الجمهوري" أوزغور أوزال بانتخابات مبكّرة، وذلك في موعد لا يتجاوز شهر تشرين الثاني المقبل، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر استثنائي للحزب من أجل إعادة انتخاب رئيسه أوزغور أوزيل بعد عشرة أيام على الاحتجاجات التي اندلعت بسبب اعتقال أحد أركان الحزب، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المرشح الأبرز في لمواجهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات.

وكانت السلطات في تركيا قد اعتقلت إمام أوغلو في 19 آذار الماضي، بعد اتهامه وعدد من مساعديه بالفساد ودعم حزب العمال الكردستاني، كما صدر حكم بحبس إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بتهمة الفساد مطلع الأسبوع الماضي.