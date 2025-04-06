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فرنسا: رد الاتحاد الأوروبي على ترامب قد يشمل شركات التكنولوجيا

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د ب أ - بروكسل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال وزير المالية الفرنسي إريك لومبار، إن رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية الأمريكية قد يشمل تنظيم استخدام بيانات شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء السبت.
وقال لومبار في مقابلة نشرتها صحيفة "جيه دي دي" في ساعة متأخرة من أمس السبت: "لدينا عدة أدوات على المستوى الأوروبي، تنظيمية ومالية وجمركية".

الرسوم الجمركية

وأضاف: "على سبيل المثال، يمكننا أن نعزز متطلبات بيئية معينة أو ننظم استخدام البيانات التي تنتجها شركات رقمية معينة".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل عن رسوم شاملة على الواردات إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك رسوم بنسبة 20 % على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، في إطار جهوده لإعادة تنظيم نظام التجارة العالمي.
وتعهد التكتل، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بالانتقام بإجراءات مضادة إذا تطلب الأمر، بما في ذلك عن طريق رسومها الجمركية وهئياتها الضريبية واستهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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