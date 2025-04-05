شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يقدم 89.9 مليون خدمة غذائية للأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

يقدم التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى خدمات متنوعة للأسر الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى لتقديم الدعم اللازم، فما بين الرعاية الصحية والاجتماعية وخدمات التمكين الاقتصادي وخدمات غذائية وغيرها من الخدمات المتنوعة يتسابق أعضاء التحالف الوطني لتقديم خدمات متنوعة فى كافة المحافظات.

وفى هذا الإطار، فقد قدم التحالف الوطني 89.9 مليون خدمة غذائية و699.9 ألف خدمة تمكين اقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا فى محافظات الجمهورية منذ إنشائه، واستطاع القضاء على العشوائية في العمل الأهلى من خلال انتشاره وفقا لإحصائيات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي العديد من المبادرات لحث أعضاء التحالف على تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم للأكثر استحقاقا في سباق ليعم الخير على الجميع.