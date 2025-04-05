"الجديد": أمن الدولة أوقفت أحد أخطر المتهمين بتهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان

كشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "المديرية العامة لأمن الدولة أوقفت أحد أخطر المتّهمين بتهريب الأشخاص من ​سوريا​ إلى ​لبنان​، المدعو خير زعرور، في منطقة البقاع الأوسط"، لافتةً إلى أنّه "تبيّن أنّ زعرور متورّط أيضًا في عمليّات تهريب ضبّاط سابقين في النّظام السّوري السّابق". وأشارت إلى أنّ "الجهات المختصّة باشرت التّحقيق معه، لكشف ملابسات أنشطته والشّبكات المرتبطة به".

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