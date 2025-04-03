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الرئيس البلغاري والعاهل الأردني يبحثان التطورات الإقليمية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى الرئيس البلغاري رومن راديف اليوم العاهل الأردني عبدالله الثاني، الذي يزور صوفيا حاليًا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة وضرورة استعادة وقف إطلاق النار، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية، ووقف التصعيد بالضفة الغربية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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