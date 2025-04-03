الشرطة الهولندية: سائق السيارة التي انفجرت في أمستردام ربما حاول الانتحار

أعلنت الشرطة الهولندية إنها تعتقد أن سائق سيارة اشتعلت فيها النيران في ساحة دام بوسط أمستردام اليوم الخميس بعد انفجار في السيارة، ربما كان يحاول الانتحار.

وذكرت الشرطة في بيان، أنها ألقت القبض على السائق، وهو هولندي يبلغ 50 عاما، للاشتباه في إحراقه الممتلكات. ولم يُصب أحد في الحادث باستثناء المشتبه به.

واوضحت الشرطة "يُبقي محققو الشرطة جميع السيناريوهات مفتوحة، لكن لديهم شكوكا قوية في أن الرجل أراد الانتحار".

وكانت الشرطة قالت إن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت أن الحريق نجم عن انفجار وقع وسط حشد من الناس في الساحة المزدحمة.

وتظهر صور على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا يرتدي ملابس محترقة قرب سيارة حمراء صغيرة تتصاعد ألسنة اللهب من نوافذها في ساحة دام. وشوهدت الشرطة وهي تخمد النيران الممسكة بالرجل قبل اعتقاله.

وأغلقت الشرطة الساحة ويفحص خبراء المتفجرات السيارة. ونُقلت السيارة من الساحة في وقت لاحق.