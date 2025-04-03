ماكرون: الرد على تعريفات ترامب الجمركية سيكون أكبر بكثير عن المرة السابقة

اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بان الرد على تعريفات الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمركية سيكون أكبر بكثير عن المرة السابقة، لافتا الى ان الرسوم سيكون لها تأثير هائل على الاقتصاد الأوروبي.

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