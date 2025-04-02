الراعي بعد لقائه الرئيس عون: الحل ليس عسكريًا بل دبلوماسيًا ولا يمكن أن نستمر بسلاحين وجيشين

أشار الطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، الى أنني "أنا ضد ما يحصل من خروقات من جانب واحد لإتفاق وقف إطلاق النار والعمل الدبلوماسي والحل ليس عسكريًا بل دبلوماسيًا ولا يمكن أن نستمر بسلاحين وجيشين".

ولفت الراعي، الى أننا "تحدّثنا في الأمور العامّة ولم نتطرّق إلى موضوع الإعتداءات الإسرائيليّة على بعض البلدات اللبنانيّة".