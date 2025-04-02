شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني تشارك المصريين فرحة العيد بالأقصر والقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

قامت مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي إطار حرصه الدائم على مشاركة المصريين فرحة الأعياد والمناسبات السعيدة، بتنظيم فعاليات متنوعة للاحتفال بعيد الفطر المبارك في محافظتى الأقصر والقاهرة.

وقد تضمنت فعاليات الاحتفال، توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، وتنظيم فعاليات ترفيهية، بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوبهم في هذه المناسبة السعيدة.

وفي محافظة الأقصر، شاركت مؤسسة مصر الخير، في فعاليات الاحتفال بالعيد ، حيث تم توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، وتنظيم فعاليات ترفيهية متنوعة. وفي القاهرة، نظمت المؤسسة فعاليات مماثلة في عدد من المناطق الأكثر احتياجًا، حيث تم توزيع الهدايا والشيكولاتة ، وتنظيم فعاليات ترفيهية للأطفال.

وقد عبر المستفيدون من هذه المبادرات عن سعادتهم وتقديرهم لهذه الجهود الطيبة، مؤكدين على أهمية هذه الجهود في تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي في المجتمع، وأشادوا بالدور المحوري للتحالف الوطني ومؤسسة مصر الخير في هذا الصدد.