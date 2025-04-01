"الأنباء": رسائل تحذيرية للبنان بشأن إطلاق الصواريخ ولا موعد محددًا بعد لزيارة أورتاغوس إلى بيروت

لفتت صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، إلى أنّ "الإتصالات تتكثّف محليًّا لقطع الطّريق على كل محاولات جرّ ​لبنان​ إلى مواجهة جديدة مع إسرائيل، انطلاقًا من استهداف المستوطنات بالصّواريخ من الجنوب، ودوليًّا عبر الإتصالات الهادفة إلى إبعاد شبح "حرب استكماليّة" تريد إسرائيل استدراج المنطقة لها".

وأشارت مصادر لـ"الأنباء"، إلى "تلقّي مسؤولين لبنانيّين رسائل دبلوماسيّة بمثابة تحذيرات بضرورة العمل وبحزم لكشف مطلقي الصّواريخ، ومنع مثل هذه الخروقات، لتجنّب تصعيد تسعى إليه إسرائيل، الّتي تجد أنّ الظّروف الإقليميّة والدّوليّة مواتية لها لتنفيذ سياساتها، على حساب الوضع الإقليمي الّذي يترنّح في أكثر من ناحية".

وذكرت أنّ "في هذا الإطار، تحرّكت الأجهزة الأمنيّة اللّبنانيّة، وأفادت معلومات بأنّ مطلقي الصّواريخ باتجاه مستوطنات شمال إسرائيل هم من غير اللّبنانيّين، ويعملون وفق مخطّطات خبيثة تريد تحقيق أهداف تصبّ في صالح إسرائيل أوّلًا وأخيرًا".

وركّز مصادر لـ"الأنباء"، على أنّ "إسرائيل الّتي تخوض حربًا من جانب واحد على لبنان، ليست في وارد العودة إلى المعادلات السّابقة، في ظلّ موازين القوى الحاليّة، أو ما كان سائدًا قبل العام 2000، بكل ما يحمل ذلك من أخطار وتهديدات تصبّ ضدّ مصلحة لبنان دون غيره"، مشدّدةً على أنّ "المطلوب لبنانيًّا العمل على خطَّين: كشف المصطادين في الماء العكر، وتكثيف الجهود الأمنيّة لمنع تكرار خرق ثالث لإطلاق الصّواريخ المجهولة من جهة، وتسريع خطوات تنفيذ وقف إطلاق النّار، ومن ضمنها الإصلاحات، ووضع جدول زمني لموضوع السّلاح من جهة ثانية".

من جهة ثانية، علمت "الأنباء" أنّ "لا موعدًا محدّدًا بعد لزيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشّرق الأوسط ​مورغان أورتاغوس​ إلى بيروت".