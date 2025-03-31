"وول ستريت جورنال": إدارة ترامب تدرس خيارات لتحديد أجندة الرسوم الجمركية قبل إعلانها الأربعاء

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأنّ "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس خيارات لتحديد أجندة الرسوم الجمركية قبل إعلانها الأربعاء".

وأوضح مصادر الصحيفة أنّ "واشنطن تبحث فرض رسوم فردية على شركائها أو تعريفات جمركية تشمل كل الدول"، وقالت إنّ "ترامب شجع على فرض معدلات أعلى من الرسوم الجمركية على مجموعة أوسع من الدول".

وسبق وأن قال ترامب إنّه منفتح على إبرام صفقات مع الدول التي تريد تجنب فرض رسوم جمركية أميركية عليها، لكن سيتعين التفاوض على هذه الاتفاقيات بعد الإعلان عن الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من نيسان المقبل.