شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية ينعى الأنبا باخوميوس: رسخ قيم المواطنة والان مع تفاصيل الخبر

نعى د.عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية وكل أعضاء وقيادات الحزب، ببالغ الحزن والأسى، نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة عطاء ممتدة وحافلة بالإنجازات دينيا ووطنيا.

وتقدم الحزب بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط في الأنبا باخوميوس القامة الوطنية الحكيمة، صاحب الإسهامات الكبيرة في تاريخ مصر والكنيسة فكان نموذجًا نادرًا في الوطنية والإنسانية، يشهد له كل أهالي البحيرة ومطروح بالمحبة والتسامح ومساهمته في ترسيخ قيم المواطنة والحفاظ على وحدة الوطن في أصعب المواقف التي مرت بها الأمة.