في المفهوم البشري تنبع قوة البعض من قوة الجماعة التي تحيط بهم، وهذه القوة تكون بمفهوم النفوذ والسلطة والسيطرة على الاخرين. اما في المفهوم الالهي فان قوة الجماعة تساعد الانسان على البقاء على الدرب الذي رسمه الله لنا والمُضاء بانوار المحبة.
من هنا التشديد على اهمية الصلاة الجماعية وعلى ان نساعد بعضنا البعض لمواجهة المشاكل وتخطيها، فنكون قد نفذنا بذلك وصية المسيح: "احبوا بعضكم بعضا كما انا احببتكم".
كانت هذه تفاصيل خبر قوة الجماعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.