في المفهوم البشري تنبع قوة البعض من قوة الجماعة التي تحيط بهم، وهذه القوة تكون بمفهوم النفوذ والسلطة والسيطرة على الاخرين. اما في المفهوم الالهي فان قوة الجماعة تساعد الانسان على البقاء على الدرب الذي رسمه الله لنا والمُضاء بانوار المحبة.

من هنا التشديد على اهمية الصلاة الجماعية وعلى ان نساعد بعضنا البعض لمواجهة المشاكل وتخطيها، فنكون قد نفذنا بذلك وصية المسيح: "احبوا بعضكم بعضا كما انا احببتكم".