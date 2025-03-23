شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا.. تحطم طائرة أثناء عرض جوي ومقتل قائدها والان نبدء بالتفاصيل

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تحطم طائرة

الدمام - شريف احمد - تحطمت طائرة بمقعد واحد خلال عرض جوي بالقرب من مدينة سالدانها في غرب جنوب أفريقيا، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الجنوب أفريقية مساء السبت.وقالت هيئة الإذاعة الجنوب أفريقية إن حوالي ألفي شخص شاهدوا تحطم طائرة التدريب النفاثة من طراز إمبالا.وأضافت: تحطمت الطائرة واشتعلت فيها النيران. وتوفي الطيار لأنه لم يتمكن من القفز من الطائرة في الوقت المناسب. لم يصب أحد نتيجة للحادث.ووفقا للمحطة الإذاعية، فإن هبوب الرياح قد يكون سبب تحطم الطائرة.