شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين ميشيل: الدراما تساهم في بناء القيم والأخلاق المجتمعية المعبرة عن الهوية والان مع تفاصيل الخبر

قالت نرمين ميشيل عضو الهيئة العليا بحزب الوعي ورئيس لجنة التواصل المجتمعي وخدمات المواطنين المركزية، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة صياغة رؤية الإعلام والدراما بهدف تعزيز التواصل والتفاعل مع المجتمع من خلال دور القوى الناعمة.

وأشارت عضو الهيئة العليا إلى أن الدراما لها تأثير كبير على المجتمع بكل فئاته سواء العمرية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وتساهم في بناء القيم والأخلاق المجتمعية التي تعبر عن الهوية المصرية لاكتساب السلوكيات التي تؤثر على علاقتهم بالأخرين، ما يؤثر على المجتمع بشكل عام ولذلك يجب استغلاله الفن والدراما في توصيل رسائل مباشرة وغير مباشرة لبناء أجيال أكثر تلاحما وتعاونا.

وأشادت نرمين ميشيل بمسلسل ولاد شمس الذي عرض من بداية رمضان فهو يعد نموذجا للدراما المجتمعية المميزة بعد التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المتحدة للخروج بعمل يعكس صورة حقيقية عن أبناء دور الرعاية ونشر قضية هامة في المجتمع في قالب درامي لمشاكل حقيقية للأبناء ومواقف واقعية تحدث على مدار الساعة.

وأعربت رئيس لجنة التواصل المجتمعي عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل ورد الفعل الإيجابية الذي حققه .