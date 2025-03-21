بعد الحريق.. "هيثرو" ينشر بيانا بشأن استئناف الرحلات الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت سلطات مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، استئناف "بعض الرحلات" في وقت لاحق اليوم الجمعة بعدما أدى حريق شب في محطة كهرباء إلى إغلاق أكثر مطارات أوروبا ازدحاما.

وقال ناطق باسم المطار، في بيان "يمكننا بأمان الآن البدء بتسيير رحلات في وقت لاحق اليوم. نأمل باستئناف كامل غدا" السبت.

وأكدت شرطة لندن عدم وجود مؤشرات حاليا تدل على أن الحريق الذي اندلع في محطة فرعية للكهرباء وأدى لإغلاق مطار هيثرو واضطراب حركة الملاحة الجوية نجم عن "عمل إجرامي".

وأفاد ناطق باسم شرطة العاصمة "بينما لا توجد مؤشرات حاليا على أن (الحادث) نجم عن عمل إجرامي، سنبقى منفتحين" على كافة الاحتمالات.

وأدى الحريق إلى إغلاق مطار هيثرو، ما أحدث فوضى في حركة الملاحة الجوية في أنحاء العالم وأدى إلى إلغاء أو تحويل مئات الرحلات من المطار الأكثر نشاطا في أوروبا.

ويسيّر هيثرو رحلات إلى نحو 80 بلدا وكان من المقرر أن تهبط أو تقلع نحو 1350 رحلة من مباني المطار الخمسة اليوم الجمعة، بحسب موقع تعقّب حركة الطيران على الإنترنت "فلايت رادار24".

يستخدم مطارَ هيثرو حوالى 230 ألف راكب يوميا و83 مليون راكب سنويا، ما يجعله من بين مطارات العالم الأكثر ازدحاما.