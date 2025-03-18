شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع النواب: استمرار العدوان على غزة كارثة إنسانية يتحملها المجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

أدان النائب اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بأشد العبارات، العمليات العسكرية التى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الاخيرة على قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد المئات وإصابة العشرات من المدنيين، أغلبهم من النساء والأطفال، موضحًا أن تلك الهجوم العدائى، سينتج عنه كارثة إنسانية تهدد حياة الأشقاء الفلسطينيين.



وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن التصعيد العسكرى الإسرائيلى ينذر بتداعيات أكثر خطورة على استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن استمرار تلك العمليات العسكرية ضد أهالى غزة وزيادة وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية تزيد من مخاطر تُفجر الأوضاع فى شتى أراضى فلسطين المُحتلة.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن تلك الممارسات فى حق المدنيين بغزة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولى والإنسانى، مشددًا على حتمية الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، وتمكين أهالى القطاع من الحصول على المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن ودون عوائق، وخلق أفق سياسى للقضية الفلسطينية، بما يُمكّن من تنفيذ حل الدولتين، بجانب ضرورة توفير الحماية لهم بموجب القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني.

ونوه النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن،بأنّ معاناة الشعب الفلسطينى على مدار العقود الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، مطالبًا المجتمع الدولى الضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية فورًا والعودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار من أجل إنجاز اتفاق شامل يقضى بتبادل الأسرى ووقف الحرب بشكل نهائي.

وشدد النائب اللواء أحمد العوضى، على أهمية ما يلى أولا الوقف الفورى للقتل والعنف والدمار الإسرائيلى، ثانيا : أهمية حماية المدنيين الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية الجائرة: ثالثًا: أهمية اضطلاع المجتمع الدولى بمسؤولياته لوضع حد للجرائم الإسرائيلية رابعًا: أهمية إنهاء المعاناة الإنسانية التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى، مؤكدًا أن مسؤولية هذا العمل الإجرامى يتحملها المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمن وكل من يساند الإحتلال فى الاستمرار فى توسيع رقعه الصراع واستخدام آلياته فى قتل الابرياء العزل.