شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عزت القاضى: مصر تواصل دورها التاريخى فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالجهود المصرية المكثفة لدعم الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عنه خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار الدور التاريخي لمصر كداعم رئيسي لقضايا الأمة العربية.

وأكد "القاضي" أن مصر، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تدخر جهدًا في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى دورها المحوري في الوساطة لوقف إطلاق النار وإحلال السلام، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس التزام مصر الثابت بحقوق الشعب الفلسطيني ورفضها للعدوان الإسرائيلي.

وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية أن مصر كانت ولا تزال قلعة العرب وحصنها المنيع، وأن اهتمامها بالقضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لسياساتها الراسخة التي تضع قضايا الأمة العربية في مقدمة أولوياتها.

واختتم القاضي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستواصل لعب دورها القيادي في دعم الشعب الفلسطيني وتحقيق طموحاته في العيش بكرامة وسلام، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في غزة ودعم عملية السلام العادلة والشاملة.



