شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينفذ برامجا تنموية لدعم الأسر فى الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

يستمر التحالف الوطني للعمل الأهلي في تنفيذ العديد من البرامج التنموية التي تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا في محافظات الدلتا. هذه المبادرات تشمل تقديم مساعدات مالية وعينية للفئات المستهدفة، حيث يتعاون التحالف مع عدد من الجمعيات الأهلية لتنظيم حملات توزيع الغذاء والمستلزمات الطبية للمحتاجين.

ويحرص التحالف على تمويل وتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة التي تساهم في تحسين دخل الأسر، بما يضمن لها حياة كريمة ومستدامة.

ويولي التحالف اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة في هذه المناطق من خلال توفير تدريبات حرفية وتعليمية تساهم في تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي.

كما يسعى التحالف إلى تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال برامج لتوزيع الأدوية وعلاج الأمراض المزمنة التي قد تكون عائقًا أمام الأسر في الحصول على حياة صحية أفضل. هذه المبادرات تُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع المحافظات وتقديم الدعم للأسر التي تواجه صعوبات حياتية يومية.