ترامب يوجه نداء إلى بوتين بشأن لقوات الأوكرانية في كورسك

ابوظبي - سيف اليزيد - طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنقاذ حياة الجنود الأوكرانيين المحاصرين في منطقة كورسك الروسية.

وقال ترامب، في منشور على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، اليوم الجمعة "في هذه اللحظة بالذات، يفرض الجيش الروسي حصارا كاملا على آلاف من الجنود الأوكرانيين، وهم في وضع سيء للغاية وعرضة للخطر".

واستطرد الرئيس الأميركي قائلا إنه طلب من بوتين أن يبقي على حياتهم. ولم يتضح من المنشور كيف نقل ترامب هذه الرسالة.

وكان ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص، قد تحدث إلى بوتين في الكرملين مساء أمس الخميس. في الأيام الأخيرة، تمكن الجيش الروسي من صد التقدم الأوكراني في منطقة كورسك.

وأعلن الجيش الروسي أن الجنود الأوكرانيين المتبقين محاصرون.

وأقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بأن الوضع "صعب للغاية" بالنسبة للقوات الأوكرانية التي تسيطر على جزء من منطقة كورسك الروسية.