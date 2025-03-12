شكرا لقرائتكم خبر عن حوادث عالمية.. تحطم مروحية طبية في أمريكا وتصادم مروع بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مروحية طبية تحطمت في منطقة غابات في ولاية ميسيسيبي الأمريكية "مشكلة في التحكم في الطيران" قبل وقت قصير من تحطمها يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل جميع الأفراد الثلاثة الذين كانوا على متنها، حسبما ذكرت سلطات اتحادية.

وبحسب المكالمات اللاسلكية الصادرة من المروحية إلى قاعدة اتصالات الشركة التابعة لها، كان الطيار سيحاول الهبوط في حقل.

وذكرت السلطات أن المروحية تحطمت بعد وقت قصير بعد ذلك واندلعت النار بها.

وقال جيه تود إنمان عضو مجلس الأمن الوطني للنقل يوم الثلاثاء، في إفادة إن المحققين عثروا على آثار في الأشجار تتوافق مع مروحة الطائرة التي اصطدمت بها.

85 قتيلًا جراء الأمطار في البيرو

أعلن المعهد الوطني للحماية المدنية في البيرو يوم الثلاثاء أن الطقس السيئ الذي ضرب البلاد منذ بداية موسم الأمطار في ديسمبر، أدى إلى مقتل 85 شخصًا وتشريد أكثر من 47 ألفًا آخرين.



وأكد أحدث تقرير صادر عن المعهد، أن عدد القتلى تضاعف تقريبا منذ فبراير حين بلغ 47 قتيلا.

وقال المعهد إن "عدد المشردين في كل أنحاء البلاد بلغ 47789"، مؤكدًا أن 3098 منزلًا دُمرت وبات 19 ألف منزل غير قابل للسكن منذ ديسمبر.

ولقي معظم الضحايا حتفهم جراء انزلاقات تربة وفيضانات وخروج أنهار عن مجاريها بسبب الأمطار المتواصلة في منطقتي الأنديز والأمازون.

ويستمر موسم الأمطار في البيرو عادة حتى شهر أبريل.

ألمانيا.. تصادم شاحنة صهريج للوقود وترام

أعلنت الشرطة الألمانية مساء الثلاثاء ارتفاع عدد قتلى حادث تصادم صهريج وقود مع ترام في بلدة أوبشتات-فاير الواقعة شمال مدينة كارلسروه إلى 3 أشخاص.



وكانت الشرطة أفادت في وقت سابق بأن شخصين كانا في عداد المفقودين، ويُعتقد أنهما كانا داخل الترام في أثناء وقوع الحادث.وقال متحدث باسم الشرطة: "عملية تحديد هوية القتلى الثلاثة لا تزال جارية بسبب خطورة الإصابات".ووفقًا للمعلومات الأولية، وقع الحادث في وقت مبكر من بعد الظهر عند معبر سكة حديد غير مزود بحواجز، وأدى حادث التصادم إلى اندلاع النيران في كل من شاحنة الصهريج والترام، وكانت الشاحنة محملة بزيت التدفئة.وفي وقت سابق من المساء، ذكرت الشرطة أنه "وفقًا للمعطيات المتاحة، كان هناك ما لا يقل عن 10 ركاب داخل القطار لحظة الاصطدام".