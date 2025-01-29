شكرا لقرائتكم خبر عن خلال تفقد منشأة.. زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تعزيز قدرة بلاده النووية والان نبدء بالتفاصيل

قاعدة إنتاج المواد النووية

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تفقد منشأة تنتج مواد نووية، ودعا إلى تعزيز القدرة النووية للبلاد.وتشير تحركات كيم إلى استمرار التركيز على توسيع الترسانة النووية لكوريا الشمالية، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه مستعد للتحدث مع كيم مرة أخرى لإحياء الدبلوماسية.ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم زار قاعدة إنتاج المواد النووية ومعهد الأسلحة النووية.ولم تذكر الوكالة أين تقع تلك المنشآت، لكن الصور التي التقطتها كوريا الشمالية لزيارة كيم أشارت إلى أنه من المرجح أنه زار منشأة تخصيب اليورانيوم التي ذهب إليها في سبتمبر الماضي.وكانت تلك الزيارة هي أول كشف لكوريا الشمالية عن منشأة لتخصيب اليورانيوم منذ عرضت منشأة لتخصيب اليورانيوم على علماء أمريكيين زائرين في عام 2010.