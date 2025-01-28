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زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب شرق إندونيسيا

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واس - جاكرتا 0 تبليغ

  • زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب شرق إندونيسيا 1/2
  • زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب شرق إندونيسيا 2/2

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة بابوا شرق إندونيسيا.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 57.9 كيلومترًا، وعلى بعد 185 كيلومترًا من "نابيرى" الإندونيسية.
ولم ترد حتى الآن تقارير أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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