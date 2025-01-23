شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5.2 درجة.. زلزال جديد يضرب "فوكوشيما" اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

زلازل اليابان

زلزال جنوب غرب اليابان

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم، محافظة "فوكوشيما" شمال شرق اليابان.وذكرت وكالة الأرصاد الجوية، أنه لا يوجد خطر حدوث تسونامي.وبلغت شدة الزلزال عند المستويات الدنيا من 5 درجات على مقياس الزلازل الياباني، الذي يتراوح بين صفر، و 7 درجات، في قرية "هينوئماتا" بالمحافظة.وأوضحت الوكالة، أن مركز الزلزال كان على عمق 4 كيلومترات، ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.وقبل نحو أسبوع وقع زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل جنوب غرب اليابان.وحينها أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تحذيرًا من موجات مد عاتية محتملة "تسونامي".كما أصدرت تحذيرات لمحافظة ميازاكي في جزيرة كيوشو، وكذلك محافظة كوتشي جنوب اليابان.كما حثت السلطات السكان المحليين على عدم دخول البحر أو الاقتراب من الساحل حتى يُرفع التحذير.