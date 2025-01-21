شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: المشهد حاليا يؤكد تخوف العاملين على بث الشائعات من مدى قوة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن المواقف أثبتت قوة الدولة المصرية وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فبخلاف الإنجازات المتتالية التى تشهدها الدولة رغم ما يمر به الإقليم من حروب وصراعات إلا أن موقفه تجاه القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر 2023 وخرج ليعلن رفضه لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين ووقوفه أمام مخطط التهجير تحت ضغوط كبيرة وفى النهاية كل ما أعلنه الرئيس يتم تنفيذه ويصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار ببنود واضحة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ووقف معاناته، كل هذا يؤكد للجميع مدى قوة الدولة المصرية فى الحفاظ على أرضها وشعبها وأيضا على سلام الأشقاء.

وأضافت عضو مجلس النواب خلال تصريحها لـ ”الخليج 365” أن حرب الشائعات ليس لها أى قيمة أمام قوة الدولة المصرية ومكانتها وحكمة قيادتها ووعي شعبها ومهما حاول أهل الشر من زعزعة استقرار الدولة فلن يجدوا سوى انجازات، مشيرة إلى أن المشهد حاليا يؤكد تخوف العاملين على بث الشائعات من مدى قوة الدولة المصرية وقيادتها.



