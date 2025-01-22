الامارات | صندوق الوطن يطلق نسخة من «مسارات» لخريجي «الثانوية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صندوق الوطن إطلاق برنامج «مسارات»، في نسخة خاصة لأبناء وبنات الإمارات من خريجي الثانوية العامة، الذين مر على تخرجهم خمس سنوات أو أكثر، ولم يكملوا دراستهم الجامعية، ولم يتحصلوا على فرصة عمل حتى الآن، لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، من خلال شركات القطاع الخاص، على أن يستمر التقديم للالتحاق بالبرنامج حتى 14 فبراير المقبل، وذلك برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

وتركز هذه النسخة من «مسارات» على دعم وتعزيز قدرات أبناء الإمارات من خريجي الثانوية العامة، عن طريق تعريفهم بالمهارات الأساسية المطلوبة، للانطلاق إلى سوق العمل، ويجمع البرنامج بين التدريبين النظري والتفاعلي، بما يضمن أن يكون المشاركون على كفاءة عالية تؤهلهم للنجاح في القطاع الخاص.

وقال مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، إن برنامج مسارات في نسخته الجديدة، الذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة من الشيخ نهيان بن مبارك، يقدم لأبناء وبنات الإمارات من خريجي الثانوية العامة، منذ خمس سنوات أو أكثر، ولم يتحصلوا على وظائف حتى الآن، رحلة تدريبية شاملة تمتد على مدار شهرين كاملين، يتم خلالهما تدريب المشاركين، للتزود بمختلف المهارات اللازمة لسوق العمل حالياً، مؤكداً أن الباب مفتوح لكل الراغبين في المشاركة في البرنامج من خلال الدخول إلى الرابط https://sandooqalwatan.ae/challenge-1/masarat/.

وأضاف أن «مسارات» يضم عدداً من ورش العمل المكثفة المدعومة بأدوات بالذكاء الاصطناعي للمشاركين بالبرنامج لبناء السيرة الذاتية، ومحاكاة المقابلات، وإرشادات مهنية شخصية، تليها مساعدتهم على الوصول إلى مجموعة واسعة من فرص العمل من خلال شبكة قوية من الشركات في القطاع الخاص، مؤكداً أن المتقدمين للبرنامج سيخضعون لعملية اختيار دقيقة، لتحديد أكثر المرشحين الواعدين، كي يشاركوا في البرنامج التدريبي المكثف الذي أعده خبراء متخصصون في هذا المجال، وسيتلقون من خلاله الإرشادات التقنية والعملية من قبل مدربين محترفين ومتخصصين، لمساعدتهم في تطوير الذات ومواجهة تحديات سوق العمل، إضافة إلى تعريفهم بالمبادئ والأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها المقبلون على سوق العمل.